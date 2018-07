Google-moeder Alphabet straalt op Wall Street

De toonaangevende Dow-Jonesindex sloot 0,8 procent in de plus op 25.241,94 punten. De breed samengestelde S&P 500 kreeg er 0,5 procent bij op 2820,40 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq was vlak op 7840,77 punten.

Alphabet ging bijna 4 procent omhoog. De winst van de moeder van techbedrijf Google werd gedrukt door een miljardenboete van de Europese Commissie. Zonder die boete was de winst ver boven de verwachtingen uitgekomen.

De Nederlandse chipmaker NXP ging 4,2% omlaag. Uiterlijk donderdag wordt bekend of de overname van NXP door branchegenoot Qualcomm (-0,4%) doorgaat.

3M, fabrikant van een brede reeks producten waaronder zelfklevende memobriefjes (Post-It) en plakband (Scotch), zette een recordomzet in de boeken, met een hogere winst. De winstprognose voor het hele jaar werd naar boven bijgesteld en de koers klom 0,9 procent.

Lockheed Martin verkocht meer Joint Strike Fighters en dat hielp het defensieconcern op weg naar een hogere omzet en winst. De onderneming was ook positiever over het hele jaar. Het is al de tweede keer dit jaar dat Lockheed Martin de verwachtingen verhoogde. Het aandeel steeg 1,3 procent.

Andere bedrijven die inzage gaven in de boeken waren onder meer verfproducent Sherwin-Williams (plus 2 procent), technologieconcern United Technologies (plus 3,8 procent), fabrikant van verzorgingsproducten Kimberly-Clark (plus 0,7 procent), telecomgigant Verizon Communications (plus 1,5 procent), motorfietsenbouwer Harley-Davidson (plus 7,7 procent) en witgoedproducent Whirlpool (min 14,5 procent).

Verder liet farmaceut Eli Lilly weten zijn dierengezondheidstak Elanco Animal Health af te splitsen via een beursgang. Het bedrijf wil zich puur op medicijnen en middelen voor mensen gaan richten. Eli Lilly won 5 procent aan waarde.

Op macro-economisch gebied meldde marktonderzoeker Markit dat de Amerikaanse industrie in juli iets sterker is gegroeid, maar dat de groei in de dienstensector wat afzwakte.

De euro was 1,1686 dollar waard, tegen 1,1692 dollar bij het slot in Europa. Een vat Amerikaanse olie werd 0,9 procent duurder op 68,48 dollar. De prijs van Brentolie klom 0,4 procent tot 73,34 dollar per vat.