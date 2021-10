Beursblog: AEX werkt met steun van tech verlies snel weg; Takeaway onderuit

Premium Financieel

Dwarslaesietherapie met hulp van Superman-stichting naar de beurs

Een paar meter zichzelf voortslepen, dat was alles wat Gert-Jan Oskam kon na een ongeluk met zijn fiets in 2011. Een incomplete dwarslaesie had hem de macht over zijn benen ontnomen. Zenuwen in zijn ruggenmerg die zijn beenspieren controleren waren weliswaar niet volledig doorgesneden, maar signalen...