Beursblog: AEX zakt onder druk van Takeaway bij start weg

Door Redactie DFT Kopieer naar clipboard

De AEX laat woendag bij de start een rood beeld zien. Beleggers deden Just Eat Takeaway in de verkoop nadat de thuisbezorger minder hard gegroeid is dan in voorgaande kwartalen. Midkapfonds Fagron was ook in de mindere doen.