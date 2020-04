Iedereen kan helpen een coronavaccin te vinden

Het spel stelt mensen in staat om patronen en configuraties te vinden die later door een computer worden gebruikt om vaccinformules te voorspellen. De formule voor het vaccin waar naar wordt gezocht is slechts een deel – een kleine eiwitsequentie – van het virus. Wanneer het in ons lichaam wordt geïnjecteerd, veroorzaakt het een immuunrespons zonder bijwerkingen. Elke ’gameplay’ geeft hints van patronen aan een computer, zodat de computer niet alle mogelijke combinaties hoeft te proberen, maar een startpunt krijgt.

Volgens de bedenker Tiago Roberti Sampaio (vaccinonderzoeker en AI developer) kunnen alle mensen een bijdrage leveren. „Hoewel computers onverslaanbaar zijn in het uitvoeren van wiskundige berekeningen, zijn mensen goed in het herkennen van visuele patronen. En dat is belangrijk, omdat er voor een vaccin gezocht moet worden naar één combinatie uit miljarden mogelijke combinaties.”

De puzzels in het spel worden gegenereerd op basis van eiwitsequenties van het SARS 2003-virus die al in het laboratorium zijn getest. Elke keer dat iemand speelt, leren ze een kunstmatige intelligentie om kandidaat-vaccins te detecteren. Deze kennis zal worden gebruikt om nieuwe kandidaten voor het COVID-19-vaccin te voorspellen

Het puzzelspel is inmiddels al zevenduizend keer gespeeld, door mensen uit 93 landen. Het team is in gesprek met Oxford University om hun resultaten mee te nemen in het onderzoek naar een vaccin.