Holland Colours opent webshop

Volgens Holland Colours worden veel bestellingen nog steeds telefonisch of per e-mail bij een verkoper geplaatst. De onderneming meent dat het openen van een webshop een logische stap is in het verkoopproces.

De webshop biedt een standaard assortiment van zeven kleuren voor Europese EPS-klanten. Zij kunnen monsters aanvragen en onlinebestellingen plaatsen. Producten worden binnen vijf werkdagen geleverd. Verder kunnen klanten via de webshop in contact komen met Holland Colours over de mogelijkheden van aangepaste kleuren.

Holland Colours wil de reikwijdte van de webshop op termijn uitbreiden naar andere markten.