Nederlandse activist in Telenet

Dat blijkt uit de meest recente van vier brieven die Lucerne sinds mei aan onder meer de Amerikaanse bestuursvoorzitter John Porter gestuurd hebben.

Lucerne ergert zich aan het feit dat de grootaandeelhouder van Telenet, Liberty Global, onder meer via de aandeelhoudersvergadering alle besluitvorming naar zijn hand zet. Zo stuurt Telenet aan op de overname van zijn Waalse evenknie VOO, in plaats van een dividendbeleid te voeren of een aandeleninkoopprogramma te lanceren.

Corporate governance

Maar ook buiten de vergadering om zouden 100 managers van Telenet aan Liberty Global rapporteren, en zouden de ceo en cfo van het Vlaamse telecom- en kabelbedrijf aan Liberty Global-ceo Mike Fries rapporteren. „Telenet spot zo met de Belgische en de eigen corporate governance,” aldus een brief op hoge poten die de Nederlandse advocaat van Lucerne verstuurd heeft.

Oprichter Pieter Taselaar en Thijs Hovers van Lucerne beschuldigen de drie op papier onafhankelijke commissarissen en de topman van Telenet ervan hun oren naar Liberty Global te laten hangen. De overige zes commissarissen staan al op de loonlijst van het Amerikaanse kabelimperium. De belangen van de overige aandeelhouders en Liberty Global staan volgens de Nederlanders haaks op elkaar.

Naar rechter

Liberty Global deed in 2012 voor de tweede maal een bod op alle aandelen van het beursgenoteerde Telenet, maar kreeg slechts 58% van het bedrijf in handen. Liberty Global wilde Telenet onder meer integreren met UPC en Ziggo.

Lucerne houdt al tien jaar een belang van nu bijna 3% in Telenet. Het zegt volgende week naar de rechter te stappen als Telenet niet met toezeggingen komt.