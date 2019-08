Continental wijzigt koers na winstval

Continental wijst er op dat de auto-industrie kampt met tegenwind, vooral in belangrijke markten als de VS, China en Europa. Op korte termijn ziet het Duitse bedrijf geen tekenen van herstel. De onderneming zette over de eerste zes maanden van het jaar een winst van bijna 485 miljoen euro in de boeken. Dat was een jaar eerder ruim 822 miljoen euro. De omzet daalde fractioneel tot 11,3 miljard euro.

Continental zegt de verdere uitbreiding van zijn activiteiten in hydraulische componenten, waaronder injectoren en pompen voor benzine- en dieselmotoren, te stoppen. Het onderdeel dat zich richt op nabehandeling van uitlaatgassen en brandstoftoevoer wordt tegen het licht gehouden. Verder gaat het plan van een eigen 'solid-state' accu-fabriek in de ijskast.