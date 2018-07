Vliegers KLM willen geen inhuur Qatar

Zondag meldde De Telegraaf dat KLM’s zustermaatschappij Air France de komende maanden gebruik gaat maken van de diensten van de Arabische luchtvaartmaatschappij, omdat een eigen reservevliegtuig in gebruik is voor andere klanten. In een brief aan directeur vracht Marcel de Nooijer vraagt de VNV om uitleg en dit contract te beëindigen, zo meldt de vakbond dinsdagavond in een brief aan haar leden.

Tegenstrijdig

Dat er externe vliegtuigen, al dan niet met bemanning, tijdelijk worden ingehuurd, gebeurt wel vaker bij krapte, onderhoud of bijvoorbeeld stakingen bij luchtvaartmaatschappijen. De keuze voor Qatar Airways is echter tegenstrijdig, omdat Air France KLM zich in de afgelopen jaren regelmatig heeft beklaagd over de oneerlijke concurrentie van de Arabische luchtvaartmaatschappijen.

Gelijk speelveld

De VNV zet zich in gelijk speelveld in de mondiale luchtvaart. „Qatar Airways voldoet hier absoluut niet aan, omdat het de afgelopen miljarden euro’s aan oneigenlijke staatssteun heeft ontvangen”, stelt de VNV. „Het enerzijds bevechten van oneerlijke concurrentie en anderzijds inhuren van het schoolvoorbeeld van oneerlijke concurrentie willen wij niet accepteren.”

Air France gaat in een reactie niet in op het verzoek van de VNV om te stoppen met het contract. „Qatar had als enige een vliegtuig ter beschikking dat hetzelfde type en capaciteit heeft als die van Air France”, wil een woordvoerder dinsdagavond kwijt.