Ivanka Trump stopt met kledinglijn

Het besluit komt echter op een moment dat Ivanka Trump steeds meer onder vuur komt te liggen vanwege haar kledinglijn. Een pijnlijk punt is dat veel van haar kleding in China en Indonesië wordt gemaakt, terwijl zij en haar vader in het Witte Huis juist strijden voor meer Amerikaanse banen.

Tegenvallende verkopen

Bovendien staan de verkopen van haar kledingartikelen onder druk, omdat tegenstanders van president Trump ze niet meer willen kopen. Vanwege tegenvallende verkopen is warenhuis Nordstrom gestopt met het verkopen van haar kleding. Branchegenoot Hudson’s Bay heeft deze maand aangekondigd er ook mee te stoppen.

Het kledingbedrijf van Ivanka Trump telt 18 werknemers.

