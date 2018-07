Bestelbusjes vliegen de deur uit

Het is de derde maand met een stijging van de verkoop op rij.

Vooral bestelbusjes waren gewild. Van de grote Europese markten was in Spanje, Duitsland en Frankrijk groei te zien. In Italië en Groot-Brittannië daalde de verkoop. In Nederland ging de verkoop met 4 procent omhoog tot 9134 bedrijfsvoertuigen.

In de eerste helft van dit jaar steeg de verkoop van bedrijfswagens in de EU met 4,7 procent tot ruim 1,28 miljoen stuks.