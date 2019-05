Column: Aegon is koopkans

Ik zal de weekchart van AEGON voor u duiden, waarop alle ingrediënten voor een significante koersstijging aanwezig zijn. Mooie koopkans voor trendvolgende beleggers.

Afgrond scenario

Onlangs vroeg iemand ons waarom het aandeel Aegon in verhouding met andere assets wat achterblijft. Aegon is immers groot in de VS en de laatste jaren zijn ze steevast te vinden in de top van de hypotheek- en pensioenmarkt, was één van de argumenten.

Met het ‘waarom’ houden wij ons niet bezig. De markt als collectief laat immers zien of ze wel of niet in een aandeel gelooft. Wat dat betreft is Technische Analyse het ideale filter om ieder fundamenteel gestoeld argument op een objectieve manier te kunnen verwerken.

Daarvoor gebruiken wij onze succesvolle Dashboard methodiek die ons recent liet zien dat de bulls ‘langs de rand van de afgrond’ bewogen. Inmiddels hebben ze iets meer lucht voor een verdere stijging richting zo mogelijk de 6+ zone. bewegen’. Leest u verder.

Steunzone

Vanaf halverwege 2017 werden in een stabiel patroon van hogere toppen en bodems hogere niveaus opgezocht. Recent werd een top geplaatst net onder 6 euro, waarna een correctieve fase werd ingezet, keurig begeleid door de swingteller in een rode stand.

Deze correctie reikte recent tot de 5+ steungrens, tevens een 50% Fibo retracement. Met enkele kleefcandles moesten de bulls alle zeilen bijzetten om te overleven. Mede gevoed door de RSI als spanningsmeter worden er thans weer witte candles geproduceerd boven de fier opkrullende gemiddelde lijn.

Dit is een indicatie dat de ondertoon op het speelveld goed is en dat spelers bereid zijn richting te kiezen. In dit geval wordt de uptrend nieuw leven ingeblazen, het proces van hogere toppen en hogere bodems kan worden hervat.

Mijn marktlensindicatoren waarmee ik trend en sentiment meet, staan stuk voor stuk in een upstand, dus de charttechnische bevindingen worden objectief bevestigd. Op mijn Dashboard prijkt dan ook de UP status, ofwel een hernieuwde stijging binnen een uptrend.

Kansen trendbeleggers

Goed, op 5+ dus een vangnet voor de kopers, hieronder mag de koers niet zakken, dat moge duidelijk zijn. Zolang de UP conditie valide is, herbergt de grafiek koopkansen voor trendvolgende beleggers.

Zij worden uitgenodigd aankopen te overwegen om als zodanig te profiteren van een koersbeweging naar krap 6, het eerste koersdoel. Omdat een proces van hogere toppen en hogere bodems gaande is, kan de koers na het passeren van de 6 weerstand een hogere top gaan plaatsen.

Waar die zal komen is lastig aan te geven, want zo hoog zijn de bulls nog nooit geweest. Dat is iets van latere zorg. Voor nu bezien of de verse bullenparade aan kracht kan winnen.

Disclaimer:

Nico Bakker (www.nicoprbakker.nl) is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd aan BNP Paribas S.A. (www.bnpparibasmarkets.nl)

De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel of te bespreken met uw beleggingsadviseur. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De standpunten en vooruitzichten van Bakker geven zijn technische mening weer over het betreffende item in zijn hoedanigheid als technisch analist en consultant. Zijn beloning staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in deze publicatie.