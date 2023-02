Premium Het beste van De Telegraaf

Horeca-topper Won Yip wenst voor Chinees Nieuwjaar: ’Stop met kletsen over elkaar!’

Door Pieter Klein Beernink Kopieer naar clipboard

Won Yip tussen de Chinese tijgers voor Majestic. Ⓒ Foto Guus Baks

Over de hele wereld wordt Chinees Nieuwjaar gevierd, net als op de Dam in Amsterdam. ,,Dat mensen elkaar accepteren, dat hoop ik voor dit jaar!” zei gangmaker Won Yip voor zijn restaurant Majestic. ,,Niet zo kletsen over elkaar. Iedereen heeft een mening. Dát is ons probleem”, overstemde hij de trommelaars rond de dansende leeuwen.