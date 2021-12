Duitsland kiest Joachim Nagel als president van Bundesbank

Premium Financieel

Column: laten we gebouwen die leegstaan niet vergeten

Een vriendin van mij heeft een belangrijke functie bij een gemeente. Daarom mag ze ’s avonds het gemeentehuis in met een eigen sleutel. We gingen even langs om iets te halen. We deden de oude, zware deur open en stapten met klikkende hakken over de marmeren gang. We konden de lichtknoppen niet vinde...