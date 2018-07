Brouwer te traag voor Duitse drinker

Het is topdrukte op de biermarkt. De brouwers kunnen vooral het recyclen van flessen en kratten voor bier niet bijbenen, meldt de Duitse brouwersvereniging volgens De Standaard.

In Duitsland brengen consumenten hun lege drankflessen terug naar de supermarkt of kroeg.

De brouwersvereniging en individuele producenten hebben bierdrinkers onder meer via Facebook opgeroepen hun flessen versneld in te ruilen, bijvoorbeeld voordat ze op vakantie gaan, om de productie op peil te houden.

Vorig jaar dronken de gemiddelde Duitse consument 101 liter bier. Die is overigens gaan afbouwen: in de jaren tachtig was dat nog 140 liter.