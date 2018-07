Inwoner Californië wint half miljard

De winnaar kan het bedrag van $522 miljoen in tranches uitgekeerd krijgen of in één keer $308 miljoen op de bankrekening overgemaakt, zo meldt Reuters.

Het jackpotbedrag was zo hoog opgelopen doordat al sinds begin mei het winnende lot niet meer was gevallen.

Het hoogste bedrag dat ooit werd uitgekeerd in de zogeheten Powerball was een bedrag $656 miljoen gewonnen in 2012.