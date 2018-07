’Weer gesjoemel autobouwers’

Daarop wijzen eurocommissarissen in een brief over de producenten, die is gelekt via de milieuorganisatie Transport & Environment, zo meldt NRC woensdag.

Dieselgate leverde autobouwers voor miljarden aan boetes op, bestuurders zijn vervolgd wegens manipulatie van wettelijke normen.

Brussel wil dat auto’s in 2025 gemiddeld 15% minder CO2 uitstoten dan in 2021. Om dat te volgen, wordt over drie jaar een nulmeting gehouden.

Die vormt dan weer de basis voor de gewenste CO2-verlaging, in 2030 moet de CO2-uitstoot met 30% zijn verminderd.

Miljardenboetes

Bedrijven wachten miljardenboetes als ze niet aan de scherpere, maar nog definitieve uitstootnorm voldoen.

Maar autofabrikanten proberen volgens twee eurocommissarissen die nulmeting kunstmatig hoog te zetten. Ook door ingrepen met de brandstof zouden hun auto’s onder de norm blijven.

Dat zou ertoe leiden dat de CO2-eis in de toekomst kan worden verzwakt omdat de autosector zich zou houden aan Brusselse normen.

De Europese Commissie zint op ingrepen, zo blijkt uit de brief. Anders dan tot nu toe zou Brussel niet meer met de data van die de fabrikanten willen werken.

