Topmanagers bij Vitol goed voor $1,6 miljard in 2017

Hoewel het afgelopen jaar iets minder goed draaide bij Vitol vloeide via de aandeleninkoop een recordbedrag van $1,6 miljard terug naar de topbestuurders die een groot gedeelte van het bedrijf in handen hebben, zo meldt The financial Times op basis van het jaarverslag.

In het voorbije jaar werd bij Vittol met een bedrag van $1,5 miljard iets minder verdiend dan het voorgaande jaar mede vanwege de grilligheid van de olieprijzen.

Eerder werd bekend dat Vitol Group en investeringsfonds Carlyle plannen zouden hebben om hun Europese raffinagebedrijf Varo Energy naar de beurs te gaan brengen.