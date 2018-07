Nestlé bijt tanden stuk op KitKat

Nestlé vangt na zestien jaar strijd bot bij het Europees Hof.

Dat oordeelde woensdag dat de zogeheten viervingere chocoladevorm niet onderscheidend genoeg is voor een beschermd handelsmerk.

De uitspraak is een tegenvaller voor Nestlé, dat in tien landen, waaronder Duitsland, er wel in slaagde een bescherming voor de typerende chocoladevorm te krijgen. In chocoladeland België, Ierland, Griekenland en Portugal gingen rechters niet akkoord.