Wedloop opvolger Fiat Chrysler-topman barst los

Marchionne zou in ieder geval nog aanblijven tot in 2019, waardoor de zoektocht naar een geschikte opvolger nog nauwelijks op gang was gekomen, zo meldt Reuters op basis van ingewijden.

Michael Manley, de hoogste baas bij Jeep zou de beste papieren hebben om als nieuwe topman aan het roer te komen bij het op zes na grootste autobedrijf wereldwijd.

De financiële directeur van Fiat Chrysler Richard Palmer en de topman van Fiat Chrysler Europa Alfredo Altavilla zouden eveneens in beeld zijn om Marchionne op te gaan volgen.