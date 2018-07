’Rechten musicalhit Hamilton goed voor $50 miljoen’

Het zou niet om een filmbewerking gaan, maar om een film van de theatershow zelf: een uitvoering uit 2016 door de originele bezetting met toen nog maker, acteur, schrijver, componist en rapper Lin-Manuel Miranda zelf. Fans van betaalden dat jaar tot 20.000 dollar om de laatste voorstelling van Hamilton te zien waarin hij zelf optrad.

De in 1804 overleden Amerikaanse politicus, militair, advocaat en econoom Alexander Hamilton geldt als één van de grondleggers ofwel Founding Fathers van de Verenigde Staten. Vooral economisch was hij van grote invloed. De musical is geïnspireerd op de biografie van Ron Chernow en omvat hiphopmuziek en rap.

De voorstelling, waarin gekleurde acteurs de blanke personages spelen, is overladen met gewichtige prijzen en de peperdure kaarten zijn niet aan te slepen. Alleen al in New York zou de Hamilton-gekte zo'n 400 miljoen dollar aan omzet hebben opgebracht.

Belangstellende studio's zouden onder meer Warner Bros en Century Fox kunnen zijn. Ook Netflix wordt als mogelijke geïnteresseerde genoemd. Mocht het één van de studio's lukken de rechten te verwerven, dan mag de Hamilton-film van de verkopers zeker niet voor 2020 niet worden vertoond.

De Nederlandse theaterproducent Stage Entertainment droomde een tijdje geleden al van het maken van een versie van Hamilton.