Visie ABN en JPMorgan op tweede jaarhelft: ’Naderende recessie gaat aandelen pijn doen’

De Nasdaq presteert dit jaar tot dusverre uitstekend. AEX 761.01 -0.16 %

Amsterdam - Aandelen presteren dit jaar tot dusverre uitstekend, met een rendement van zo’n 12% voor de AEX en zelfs ruim het dubbele voor de Amerikaanse Nasdaq-index. Diverse grote financiële instellingen vrezen echter dat het tweede halfjaar door een mogelijke recessie in de VS aanzienlijk minder goed zal verlopen. Zij zijn daarom terughoudend over aandelen en zoeken vooral in veilige obligaties bescherming.