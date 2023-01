Subsidieloket stekkerbak open; lager bedrag per nieuwe auto

De subsidie is beschikbaar voor auto’s met een nieuwwaarde van tussen de €12.000 en €45.000 met een actieradius van minimaal 120 kilometer. Zowel particulieren die vanaf 1 januari 2022 een nieuwe als tweedehands elektrische auto kopen of via private lease gaan rijden, komen in aanmerking voor de bijdrage.

Het subsidiebedrag voor een nieuwe auto is naar beneden gegaan van €3350 in 2022 naar €2950 dit jaar. Voor gebruikte auto’s blijft een aanschafsubsidie op €2000 staan. Voor nieuwe auto’s is €67 miljoen beschikbaar, goed voor 22.000 auto’s. Voor occasions is dit jaar €32,4 miljoen uitgetrokken, waarmee 16.000 aanvragen gehonoreerd kunnen worden.

Subsidiepot leeg

De regeling is in juli 2020 van start gegaan en loopt tot en met 31 december 2024. Vorig jaar was in totaal €91,4 miljoen beschikbaar en was de subsidiepot voor nieuwe auto’s eind mei leeg. Voor gebruikte auto’s was het budget eind augustus op. Er werden in 2022 volgens Bovag en RAI Vereniging ruim 312.000 nieuwe auto’s verkocht, waarvan een kwart elektrisch.

Een woordvoerder van de RVO zegt zich niet te willen uitspreken wanneer het geld nu op is. „Maar omdat de subsidie voor per nieuwe auto lager is en het totaal bedrag hoger dan vorig jaar, verwacht ik wel dat het later zal zijn dan afgelopen jaar.”

Bedrijfswagens

Overigens kunnen niet alleen particulieren subsidie aanvragen. Ook bedrijven kunnen vanaf dinsdag een beroep doen op de Subidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s, waarvoor dit jaar €33 miljoen beschikbaar is. Ondernemers kunnen bij aankoop maximaal €5000 krijgen.