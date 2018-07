Liever bitcoins dan spaarrekening

Dat blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) dat vandaag wordt gepubliceerd. Bijna een derde van de cryptobeleggers stapt in munten als bitcoin of ether omdat traditioneel beleggen (in aandelen of obligaties) of een spaarrekening niet genoeg oplevert.

De waarde van veel cryptomunten liet in 2017 en zeker in de laatste maanden van het jaar een spectaculaire stijging zien. Dat trok ook een grote groep nieuwe beleggers aan, die een graantje mee wilde pikken van die stijging.

Snelle winst

Voor 40% van de cryptobeleggers uit het AFM-onderzoek was geld verdienen aan die stijging de belangrijkste motivatie om in te stappen. Hoe later beleggers instapten (en dus hoe hoger de koers stond), hoe belangrijker die snelle winst voor hen was.

Nederland telde in januari 490.000 huishoudens die in bitcoin, ripple of andere cryptomunten belegden. In september vorig jaar waren dat er nog slechts 135.000. De AFM noemt de toename van het aantal cryptobeleggers „spectaculair maar niet zorgwekkend”. Want hoewel de markt zeer volatiel is, komen de meeste beleggers niet in de problemen bij een koersdaling omdat hun inleg beperkt is. Twee derde legde minder dan €1000 in.

Velen op verlies

Het is de vraag hoeveel huishoudens winst maken op hun investering. Een derde van de beleggers stapte in het laatste kwartaal van 2017 in. Toen steeg de waarde van een bitcoin van $4.300 begin oktober naar $19.400 half december. Sinds het hoogtepunt is de koers weer teruggezakt naar boven de $8.000.

„Waarschijnlijk staan veel mensen inmiddels op verlies”, zegt een woordvoerder van de AFM. „Dat is één van de risico’s waar we voor gewaarschuwd hebben.” Van de deelnemers aan het onderzoek zegt 80% van die waarschuwingen op de hoogte te zijn, 19% is hierdoor kritischer geworden over cryptomunten.