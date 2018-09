Duim omlaag voor Facebook

Ⓒ REUTERS

Menlo Park - Facebook beantwoordde in het afgelopen kwartaal niet aan de hooggespannen verwachtingen. Uit het woensdagavond gepubliceerde bericht blijkt dat de omzet met 42% is gestegen naar $13 miljard. Analisten mikten gemiddeld genomen op een omzet van $13,3 miljard. Ook de gerapporteerde winststijging per aandeel van 32% naar $1,74 stelde teleur.