Digitale butler rukt op

Tegelijk met de slimme assistent maakt Google ook bekend dat het nog dit jaar in Nederland zijn slimme speaker ’Google Home’ wil lanceren. Daarmee sluit ons land zich eindelijk aan in het rijtje taalgebieden waar huishoudens al digitale butlers hebben in slimme speakers als Amazons Echo, Apples Homepod en Googles Home. De sprekende tafelluidsprekertjes kunnen straks in het Nederlands worden opgedragen de kachel hoger te zetten, een muziekje te laten spelen, de lichten te dimmen en de gordijnen dicht te doen.

Nieuwe media-expert Ben van der Burg, commercieel directeur bij Triple IT, gelooft in de toekomst van ’voice’, zoals spraakgestuurde technologie in het jargon heet. „Het doet je als mens meer dan communicatie via een scherm. Stem is directer”, zegt hij. Over de huidige mogelijkheden is hij minder enthousiast. „Die zijn nog beperkt, zoals mobiel internet was in 2004”, zegt hij. De industrie zal zich volgens iet hij echter krachten die ervoor gaan zorgen dat ’voice’ steeds meer wijdverbreid zal raken. „De industrie heeft na mobiel internet behoefte aan een nieuw platform om in te investeren”, zegt hij.

Slimme speakers

In andere landen hebben slimme speakers de huishoudens stormenderhand veroverd. Een jaar nadat Amazon zijn Echo in het Verenigd Koninkrijk introduceerde in 2016, had maar liefst 14% van de huishoudens het apparaat in huis en was 40% van plan er een voor het eind van het jaar aan te schaffen. In de Verenigde Staten bezaten volgens marktonderzoekers begin dit jaar 39 miljoen huishoudens (16% van het totaal) al een slimme speaker, wat ruim een verdubbeling was in een jaar.

De apparaatjes waarvan de goedkoopste versies tussen de 30 en 50 dollar (25 tot 42 euro, Apples Homepod is met zo’n 350 dollar (298 euro) een stuk duurder) kosten, stonden hoog in de top tiens rond kerst en Amazon Prime day. Ook in Nederland mikt Google op de feestdagen: „Wanneer precies weten we nog niet, maar het is wel de bedoeling dat we sowieso voor het eind van het jaar een Nederlandstalige versie hebben van de Assistent die geschikt is voor de Google Home. Zodat we op tijd zijn voor onder de kerstboom.” Apple en Amazon zeggen nog geen concrete plannen te plannen te hebben voor de introductie van Nederlandse versies voor hun speakers.

Actions

In Nederland gaat de Google Assistent van start met enkele tientallen ’actions’ van externe partijen zoals de apps worden genoemd. Zo is bij PostNL na te vragen waar het bestelde pakje blijft, bij KLM de beschikbaarheid van vluchten en kan de assistent via de Albert Heijn-’action’ onder andere artikelen toevoegen aan het elektronische boodschappenlijstje van ’Appie’.

Die mogelijkheden zullen alleen maar toenemen de komende jaren, verwacht Google. „Vergelijk het met de app store voor de smartphone van tien jaar geleden. Het aantal apps en wat ze kunnen is sindsdien enorm uitgebreid.”