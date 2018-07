Geen man over boord voor NXP na mislukte overname

Donderdagochtend om 05:59 uur liep de deadline af waarop toezichthouders in China toestemming moesten geven.

Volgens analisten die voorafgaand aan het definitieve mislopen van de deal de opties op een rij zetten staat NXP er als zelfstandig bedrijf prima voor.

Als in de toekomst consolidatie nodig zou zijn, dan zouden volgens Jos Versteeg van InsingerGilissen, ook andere partijen aantrekkelijke opties kunnen bieden, zei hij. Andere marktkenners stellen dat NXP geen consolidatiepartner nodig heeft en het prima in zijn eentje zal rooien.

Goed gepositioneerd

Het voormalige Philips Semiconductors beschikt hoe dan ook over een sterke positie in chips voor de automobielindustrie en kan profiteren van de opkomst van zelfrijdende auto’s. Daardoor zal de vraag voor autochips de komende jaren alleen nog verder toenemen. Ook in een andere categorie halfgeleiders waarin NXP sterk is, chips met extra beveiliging, is het bedrijf goed gepositioneerd in een markt die kan profiteren van de opkomst van het internet of things.

Dat er nu eindelijk een beslissing is gevallen, komt geen moment te vroeg. Bijna twee jaar in afwachting zijn over een deal die al dan niet doorgaat, is voor geen enkel bedrijf goed en volgens een medewerker zelfs een ‘surrealistische ervaring’ geweest. Nu het voorgenomen huwelijk is afgeblazen, is het weer vrij om verder vooruit te denken over zijn eigen strategie.

Flinke kluif voor Qualcomm

Dat Qualcomm de beëindigingsvergoeding van $2 miljard betalen moet aan NXP, is niet de enige tegenvaller voor de Amerikanen. Juist de sterke positie van NXP op een aantal veelbelovende markten was voor Qualcomm een kleine twee jaar geleden aanleiding om zijn pijlen te richten op NXP. Die aanvulling kon het bedrijf goed gebruiken omdat de mobiele telefoniemarkt waar het zijn grote successen heeft gehaald, over zijn hoogtepunt heen lijkt.

Daarbij is Qualcomm ook nog eens in conflict gekomen met zijn grote klanten Apple en Huawei over royalty-afdrachten die het eist voor mobiele telefoontechnologie, waarover het dure rechtszaken voert. Volgens zijn klanten maakt Qualcomm hierin misbruik van zijn marktmacht. In Brussel kreeg Qualcomm wegens concurrentievervalsing dit jaar nog een boete opgelegd van een miljard euro, waartegen het in beroep is gegaan.

Aandeelhouders paaien

Voor de toekomst zet Qualcomm een onder andere van zijn kaarten op de nieuwe mobiele internettechnologie 5G, wees Qualcomm-topman Steve Mollenkopf vorige week op zijn ‘technology roadmap’. Aangezien 5G niet alleen is bedoeld voor telefoons maar ook voor andere apparaten die aan het internet of things komen te hangen, zou dit een manier bieden om verder te diversificeren.

Mollenkopf heeft dus genoeg te doen en paaide zijn aandeelhouders vantevoren al met de aankondiging van een aandeleninkoopprogramma als de NXP-overname niet zou doorgaan. Van het geld voor de financiering van de overname wil hij tussen de $20 a $30 miljard uitgeven aan de inkoop van eigen aandelen, zo meldde hij een week voor het verlopen van de deadline.

Hedgefondsen verliezers

De grootste verliezers in het spel lijken de beleggers te zijn die hadden ingezet op het incasseren van de biedprijs. Een van de grootste onder hen was de voormalige Akzo-plaaggeest Elliott, dat eerder dit jaar nog een campagne aanvoerde die leidde tot een verhoging van de biedprijs van $110 naar $127,50 per aandeel. Medio vorig jaar werd een investering in NXP als risicoloos gezien, aangezien er niet alleen een overnameprijs van $110 op het aandeel stond, maar de vooruitzichten rond de chipsindustrie op zich de koers ook al opstuwden.

Voor hedgefondsen was het aanleiding om geld te lenen voor een investering in aandelen NXP. Vorige week was volgens Bloomberg bijna de helft van de aandelen NXP in handen van hedgefondsen, waarvan sommigen hun NXP stukken zullen willen lozen, als definitief blijkt dat de overname niet doorgaat. De koers van NXP eindigde woensdagavond op $98,37.