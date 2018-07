Shell koopt $25 mld aandelen in

Shell had eerder al aangekondigd van plan te zijn voor miljarden aan eigen aandelen in te kopen, maar wanneer daarmee werd begonnen was nog de vraag. Het programma loopt tot en met 2020, afhankelijk van verdere vooruitgang bij de schuldaflossing en de olieprijzen.

Goed vooruitzicht

Volgens topman Ben van Beurden zijn de vooruitzichten voor de vrije kasstroom goed. Ook is hij tevreden over de vooruitgang die Shell heeft geboekt bij het versterken van de balans. „Dat geeft ons het vertrouwen om het aandeleninkoopprogramma te starten”, aldus Van Beurden in een persverklaring.

De winst van Shell, op basis van actuele geschatte voorraadkosten (ccs) en exclusief eenmalige posten, bedroeg $4,7 miljard.

In het tweede kwartaal van 2017 was dit $3,6 miljard. De omzet steeg naar bijna $96,8 miljard, van ruim $72 miljard dollar een jaar geleden. De totale productie van olie en gas ging op jaarbasis met 2 procent omlaag tot het equivalent van meer dan $3,4 miljoen vaten per dag.