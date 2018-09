Beurs: AEX op de valreep op winst

De AEX sloot 0,1% hoger op 573,7 punten. De AMX daalde 0,1% naar 776,5 punten.

De meeste overige Europese beurzen presteerden veel beter. Frankfurt klom 1,9%, geholpen door de stevige koerswinsten van de autofabrikanten als gevolg van het handelsakkoord. Parijs steeg 0,9%.

De uitkomst van de besprekingen tussen voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker en Donald Trump zal volgens beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JP Morgan zeker niet de laatste verrassing zijn. „Het is een opluchting voor Europa en zeker voor zijn auto-industrie.”

De beurzen reageerden nauwelijks op het besluit van de Europese Centrale Bank om de rente ongewijzigd te laten en de toelichting hierop door president Mario Draghi. Hij herhaalde onder meer de rente zeker nog een jaar lang niet te zullen verhogen.

Nu de zorgen over de handelsconflicten zijn afgenomen, kunnen beleggers zich volgens Juvyns meer richten op het fundamentele plaatje. „En dat ziet er goed uit. De Europese inkoopmanagersindices zijn opmerkelijk snel hersteld. Vrijdagmiddag zou kunnen blijken dat de Amerikaanse economie in het tweede kwartaal met zo’n 5% gegroeid is. De winstcijfers zijn bovendien fantastisch. Inmiddels heeft de helft van de bedrijven in de Amerikaanse S&P-500 gepubliceerd en de gemiddelde winstgroei bedraagt 28%. Europa blijft achter, maar doet het met een plus van 11% ook heel behoorlijk.”

Shell krijgt tik

Bij de Nederlandse hoofdfondsen eindigde Shell met een min van 2,9% onderaan. De olie- en gasmaatschappij verblijdde beleggers weliswaar met een aandeleninkoopprogramma, maar de kwartaalwinst en cashflow stelden teleur.

Aalberts Industries verloor 1,5%, doordat de gerapporteerde omzetgroei licht achterbleef bij de verwachtingen.

KPN won 3,2%, na de publicatie van een meevallende kwartaalwinst.

Dataleverancier RELX won 2,3%, op solide groeicijfers over het eerste halfjaar.

Bij de middelgrote fondsen blonk advies- en ingenieursbureau Arcadis met een plus van 3,3% uit. Vooral de sterke schuldreductie in het eerste halfjaar viel in de smaak bij beleggers en analisten.

BE Semiconductor Industries dook 7,7% omlaag. Weliswaar voldeden de gepubliceerde kwartaalcijfers aan de lage verwachtingen, maar beleggers schokken van de zwakke prognose voor het derde kwartaal.

Branchegenoot ASMI leverde 0,7% in, na een koersdoelverlaging door Credit Suisse vanwege getemperde groeiverwachtingen.

Air France KLM zakte 0,5%. Hotelketen Accor heeft besloten geen minderheidsbelang in het luchtvaartconcern te nemen.

Het in de AScX-index opgenomen biotechbedrijf Pharming steeg 6,5%, in reactie op de publicatie van zijn halfjaarcijfers.

Iedere ochtend gratis relevant financieel nieuws op een rij met de DFT Nieuwsbrief. Meld je hier aan!