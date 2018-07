Helft zorgpersoneel haalt pensioen niet

Vijf jaar geleden was nog ’maar’ 40% bang om voor het pensioen te moeten stoppen. „De toename heeft waarschijnlijk te maken met de verhoogde pensioenleeftijd. Daarnaast ervaren zorgverleners de laatste jaren steeds meer werkdruk.”

De problemen zijn het grootst voor medewerkers van verzorgingshuizen. Van hen denkt 60% dat ze ’op’ zijn voor ze van hun eigen oude dag mogen gaan genieten. Huisartsassistenten zien de minste problemen: 15% vreest uitval voor de pensioenleeftijd.

In de bouw is het al langer zo dat werknemers nog voor hun pensioen ’versleten’ zijn. In die sector willen werkgevers en werknemers de overheid er samen van overtuigen dat vaklui na 45 arbeidsjaren van hun oude dag mogen genieten.

De zorgverleners vinden dat de politiek nu echt werk moet maken van werkdruk. Blijft de druk zo hoog als die nu is, dan wordt het alleen maar lastiger om nieuw personeel te werven, stijgt de druk op de mensen die nu in de sector werken, en belandt de branche in een negatieve spiraal, zo is de vrees.