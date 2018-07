Hitte: ambtenaren mogen eerder naar huis

Volgens loco-gemeentesecretaris Sije van Dijk is het eerder naar huis laten gaan van de Marumer ambtenarij een kwestie van ’gezond bezig zijn met het lichaam’. Bovendien is het gemeentehuis niet bepaald de fijnste plek om te werken: „Slechts een beperkt aantal werkplaatsen is uitgerust met airconditioning, de werkomstandigheden zijn niet overal in het pand even prettig.”

Gemeentelijke dienaren die niet al op vakantie zijn, mogen om half zeven beginnen met werken en eerder naar huis. De buitendienst mag van zeven tot half drie werken. Als de temperaturen onder tropisch niveau zakken, gaat Marum weer over op gewone werktijden.