Hotelier in Heemskerk maakt schuldeisers mede-eigenaar

Heemskerk - Door de coronacrisis is hotel en evenementenlocatie Marquette in Heemskerk in zwaar weer beland. Om de schuldenlast te verminderen verkoopt eigenaar Erik Kuiper-van den Berg ruim een derde van zijn eigen aandelen. Met de opbrengst wil hij zijn huidige lening aflossen en zijn bedrijf weerbaarder maken voor de toekomst.