Belgen gek op gokken door WK

Uit recente cijfers van de Belgische Kansspelcommissie blijkt dat de gokkers die werden geregistreerd steevast naar goksites gingen zodra de Belgen de grasmat op het WK betraden.

De lange winstreeks vanuit groep G, met de openingswedstrijd tegen Panama (9.340 nieuwe gokkers), via winst op Japan en Brazilië tot aan de verloren halve finale tegen de Fransen, zorgde voor deze spectaculaire stijging van het aantal Belgen dat met wat inleg vermogend hoopte te worden.

Over het hele WK gokte bijna 303.000 Belgen op de uitslag van de wedstrijden, meldt De Tijd donderdag. Gemiddeld speelden ze met €21 per speler per dag, in gokkantoren tegen €13 per dag per speler.

Uit de cijfers blijkt eveneens dat gokken vooral populair werd onder twintigers en dertigers.

Probleemgokkers

België kent dan ook nog een grote groep met een gokverbod: 353.312 mensen volgens de Kansspelcommissie. Daaronder overigens velen met een beroep waarbij de werkgever gokken verbiedt. Sinds 2013 zou die totaallijst met 50% zijn gegroeid.

Dat zijn de officiële cijfers, in werkelijkheid zou het volgens experts tegenover De Tijd om bijna een half miljoen probleem- en verslaafde gokkers gaan.