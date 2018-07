Draghi: ECB-rente blijft op zeer laag niveau

In de toelichting wilde Draghi niet ingaan op het handelsakkoord tussen de VS en de EU. Maar hij noemt het wel een goed teken dat er bereidheid is om te praten over handelsproblemen.

De ECB liet zoals verwacht het belangrijkste rentetarief ongewijzigd op o%. Ook de depositorente, de rente waartegen banken hun tegoeden kunnen stallen bij de centrale bank in Frankfurt, is ongewijzigd gebleven op -0,4%. De rentetarieven zullen vrijwel zeker tot de zomer van 2019 niet worden aangepast.

Opkoopprogramma

ECB-president Mario Draghi heeft vorige maand het einde van het opkoopprogramma aangekondigd. De centrale bank koopt tot en met september voor €30 miljard per maand aan obligaties op. Het opkoopprogramma loopt vervolgens door tot eind december, maar het maandbedrag wordt verlaagd naar €15 miljard.

DFT-redacteur Dorinde Meuzelaar volgt de toelichting van Draghi vanaf 14.30 uur. Zij doet er verslag van op Twitter:

