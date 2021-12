Elfstedenmusical krijgt koude ontvangst bij beleggers

De inschrijving op het schuldpapier wordt daarom met zes weken verlengd. Ook op crowdfundingsite Geldvoorelkaar loopt het nog geen storm rond De Tocht. De bedoeling is dat er €2,5 miljoen bij elkaar wordt gesprokkeld, maar tot nu toe staat de teller op slechts €628.000.

Première

Ondanks de koude ontvangst bij beleggers benadrukt de producent van De Tocht dat de musical er zal komen. Het is de bedoeling dat de voorstelling in oktober 2022 in première gaat in Leeuwarden. In het 73 pagina’s tellende prospectus staat dat het musicalspektakel uit de kosten is als er ruim 270.000 kaartjes worden verkocht.