Hamburgers bij McDonald's in trek

Volgens McDonald's was op de Amerikaanse thuismarkt sprake van een omzetgroei in vestigingen die minstens een jaar zijn geopend met 2,6 procent. Internationaal werd met name in Frankrijk, Groot-Brittannië en Italië goede zaken gedaan. De omzet zakte met 14 procent tot ruim 5,3 miljard dollar in vergelijking met een jaar eerder, maar dat had te maken met het afstoten van restaurants aan franchisehouders.

Onder de streep hield McDonald's een winst van bijna 1,5 miljard dollar over, een stijging van 4 procent. Wereldwijd telt het bedrijf ruim 37.000 locaties in meer dan 100 landen. Ruim 90 procent van de filialen is in handen van franchisehouders.