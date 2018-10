Let op: voorkom mentale zomerdip tijdens vakantie

Een hele zomer geen oefening voor de hersenen kan resulteren in een stagnatie in de taal- en rekenvaardigheden. Het is niet voor niets dat scholen waarschuwen voor de zogenaamde zomerdip bij kinderen. En voor een frisse start aan het begin van een nieuw schooljaar is een achterstand natuurlijk verre van ideaal.

Voorkom mentale achteruitgang

Die zomerdip komt voor bij alle leeftijden. Zaak dus om de hele familie te blijven aansporen. Met puzzels geef je kinderen op een speelse manier een leuke vrijetijdsbesteding, en help je hen indirect ook hun woordenschat en denkvermogen te vergroten. Bovendien zitten ze dan ook even niet achter hun mobiele schermpjes! Het herkennen van kleuren en vormen is essentieel voor een goede ontwikkeling en fijne motoriek van kinderen. Wist je dat je je (klein)kinderen al vanaf 2 jaar spelenderwijs extra uitdaging kunt geven met een puzzelboekje?

Maar niet alleen kinderen, ook jezelf. Uit onderzoek blijkt namelijk dat met het uitwerken van 4 kruiswoordpuzzels per week het risico op dementie met bijna vijftig procent wordt verlaagd. Een woordzoeker versterkt juist de vaardigheden als ruimtelijk denken, wat bij regelmatige herhaling zal leiden tot betere mentale prestaties. Een Sudoku helpt weer de verbindingen tussen de neuronen te versterken. Kortom; je voorkomt mentale achteruitgang!

Rust en plezier voor iedereen

Het voordeel van puzzelen is dat het altijd en overal kan, het leuk is om samen te doen, het de kinderen veel plezier geeft en jou onderweg een rustige rit/vlucht naar je vakantiebestemming . Puzzelboekjes zijn er voor alle leeftijdscategorieën, in allerlei varianten en op alle niveau’s, dus iedereen kan zich ermee vermaken en zichzelf uitdagen. Of dat nu ’s morgen met een kopje koffie is, ’s middags bij het zwembad of lekker voor de tent. Het is een ideale manier om je brein rust te geven van alle digitale prikkels waar we dagelijks mee te maken hebben en tegelijkertijd je brein scherp te houden. Win-win dus!

Voorkom jouw zomerdip! Ga naar https://www.puzzelen.nl/.