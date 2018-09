’Verkiezingen manipuleren kost 4 ton’

Dat zei Udo Schneider van cyber security-bedrijf Trend Micro woensdag tijdens een veiligheidsconferentie in Berlijn. Volgens Schneider is het niet de moeite waard om de eigenlijke stemming te hacken. „Dat is heel duur, laat sporen achter en blijft technologisch een uitdaging”, zo meldde persbureau Bloomberg.

Volgens Schneider is het beïnvloeden van de publieke opinie door nepnieuws en datalekkken, zoals mogelijk gebeurde tijdens de Amerikaanse en Franse verkiezingscampagnes, relatief simpel en zou het ook kunnen gebeuren in de aanloop naar de Duitse Bondsdagverkiezingen eind september dit jaar.

De Duitse politieke partijen zijn „volledig transparant” voor vastbesloten hackers omdat hun netwerk gewoonlijk niet goed beschermd is, voegde Frank Rieger van het Duitse hackerscollectief Chaos Computer Club.

In Duitsland bestaat vrees dat Rusland zal pogen om de verkiezingen in Duitsland te beïnvloeden. Het Duitse leger is bezig met het opzetten van een nieuwe cyberverdedigingseenheid die 13.500 medewerkers gaat tellen en ook in dergelijke gevallen inzetbaar zal zijn.

Hackersvoorman Rieger verwacht dat eventuele explosieve informatie uit datalekken pas kort voor de verkiezingen publiek wordt gemaakt. „Maar ik ben nietbezorgd dat ze veel zullen vinden. Duitse politieke partijen zijn erg saai.”