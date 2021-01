’Oliebedrijven stoppen investeringen in boringen’

Onder bestuursvoorzitter Bernard Looney is BP’s olie- en gasexploratie-divisie recent verkleind van 700 naar 100 techneuten en planners, meldt Reuters na contact met tientallen werknemers bij BP.

Sommige werknemers zouden inmiddels zijn verplaatst naar andere divisies die zich richten op de productie van schone energie, anderen zijn ontslagen, aldus Reuters. Het concern wilde hier niet op reageren.

Het bedrijf BP, een van de zes zogeheten Oil Majors, heeft onder Looney het doel uitgesproken tegen 2050 de CO2-uitstoot terug te brengen tot nul. Daarbij hoort de afbouw van de olie- en gasactiviteiten: in 2030 zou dat al 40% minder olie moeten betekenen.

Minder olieboringen

BP staat niet alleen. Volgens energieonderzoeker Rystad hebben alle grote olie- en gasbedrijven hun investeringen in exploratie drastisch teruggedraaid.

Ook de aanschaf van vergunningen om in de toekomst te mogen boren, op land en op de zeebodem, zijn bij Exxon Mobil, Shell en Total teruggelopen tot het laagste punt in vijf jaar, stelt Rystad.

Maandag breidde olie- en gasbedrijf Shell zijn activiteiten in elektrisch rijden uit met de aankoop van het van oorsprong Duitse Ubitricity.

Dat bedrijf heeft 2700 laadplekken in het Verenigd Koninkrijk, vele ingebouwd in bijvoorbeeld lantaarnpalen. Ook Shell heeft zich ten doel gesteld uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te werken.

Afname gebruik

Ondertussen neemt het verbruik van olie af. Volgens het laatste rapport van de Amerikaanse Energy Information Administration ging de vraag vanwege de coronacrisis vorig jaar met negen miljoen vaten per dag terug, maar is een neergang ook dit jaar waarschijnlijk.

In Californië wacht automobilisten nieuwe beperkingen in wat als de groenste staat van de Verenigde Staten geldt. Vanwege de coronacrisis was het aantal kilometers in november en december 2020 al met respectievelijk 11 en 9% teruggevallen.

De olieprijs loont steeds meer. Na de val tot $20 per vat, en korte tijd naar -$40 voor een veelgebruikte indextracker voor levering van Amerikaanse olie, staat Brentolie weer boven $55 per vat.