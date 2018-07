Hitte: géén spaghettibandjes en slippers op kantoor graag

„Het heeft niets meer met zakelijke kleding te maken”, zegt Mulder over wat ze tijdens deze hittegolf aan kleding tegenkomt. „Wij zijn nuchtere Nederlanders, ’doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg’. Maar met al die ’gewone’ kleding word je totaal niet meer serieus genomen.

Ook Bastiaan van Schaik, die twee jaar geleden een boek heeft geschreven over kledingstijl op kantoor, ergert zich aan werknemers die zich bij hoge temperaturen ineens casual gaan kleden. „Elk kantoor heeft een airco, dus je kunt gewoon dragen wat je normaal ook draagt. Een wollen pak is oké, want dat houdt de warmte buiten. En vooruit, voor even geen stropdas vind ik ook wel kunnen.”

Het probleem, zegt Anne-Marie van Leggelo van Het Etiquettebureau, is dat werkgevers vaak geen interne dresscode hebben, of die niet communiceren. „En dan krijg je nu, en trouwens ook aan het begin van de zomer, verwarring onder werknemers. Moeten vrouwen nou panty’s dragen bij dit soort temperaturen? Mijn advies is om goed naar je benen te kijken: komen die representatief over? Je kunt altijd een lange rok dragen als je geen panty wilt.”

Géén shorts, geen slippers, is het devies van Van Schaik. „En vrouwen dragen een rok die toch zeker richting de knie komt, en houden hun bovenarmen bedekt.” Mulder is nog specifieker: „Ben je 55-plus? Dan moet je echt driekwartmouwen dragen, en het liefst ook een panty. Alleen bij zeer uitzonderlijke temperaturen, zoals vandaag, hoeft het van mij niet per se.”

Vrouwen onder de 55 jaar mogen van Mulder in korte mouwen rondlopen. „Liefst met een kraagje, dat staat nog wat netter. En mannen: geen overhemd met korte mouwen, maar een normaal overhemd waarvan je de mouwen oprolt.”