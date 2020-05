Altice schilt randje weg van schuldenberg

De looptijd van de kredietfaciliteit wordt bovendien met twee jaar verlengd tot eind juni 2023. De verschuldigde rente gaat omlaag naar 6,625 procent, waar dat eerder nog 6,85 procent was.

Voor de aflossing gebruikt Altice geld dat het in kas had. De transactie levert het bedrijf een jaarlijkse rentebesparing van 48 miljoen euro op.

Altice is al langer bezig om de schulden terug te dringen en heeft de jaarlijkse rentelasten al met 470 miljoen euro teruggebracht, waarmee een groot deel van het doel van 700 miljoen euro al is bereikt. Bovendien is de looptijd van de schulden nu langer geworden en staat nu op gemiddeld 6,3 jaar.