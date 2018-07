Vakantiegangers van de kook: airco van de auto is stuk

De vier grote alarmcentrales – naast Eurocross ook SOS International, ANWB en Allianz Global – worden deze dagen overspoeld door automobilisten met echte problemen: een in de soep gedraaide distributieriem, een kapotte koppakking of een lekkende radiator. Maar ook voor een kapotte airco worden de alarmcentralisten opgebeld.

En dat terwijl de verzekering pas kan ingrijpen bij een auto die niet meer rijdt. Als de airco stuk is, is dat natuurlijk zelden het geval. „Wij adviseren dan naar een garage te gaan, soms kunnen we helpen met zoeken”, aldus de Eurocross-zegsvrouw.

Wie nog niet op vakantie is vertrokken, doet er goed aan om de verschillende pech- en ongevalspolissen voor het buitenland met elkaar te vergelijken. Zo kun je autohulp afsluiten bij de ANWB Wegenwachtservice, maar ook als module bij de reisverzekering of via de leasemaatschappij. In een enkel geval loont het zelfs om gebruik te maken voor merken-assistance of verlengde garantie via de dealer.

Elke verzekering heeft weer andere voorwaarden voor het recht op vervangend vervoer of het terugbrengen van de kapotte auto naar Nederland. Ook is bij de ene verzekeringsvorm de caravan, vouwwagen of aanhanger altijd verzekerd, en bij andere verzekeringsvormen niet altijd.