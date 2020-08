Paspoort en telefoon reizigers Schiphol schoner door desinfectiescan

Reizigers kunnen onder meer hun telefoon, paspoort en sleutels voortaan op drie ontsmettingslocaties laten schoonmaken. De desinfectie met uv-c is een volgende stap in maatregelen om passagiers te faciliteren in veilig reizen, meldt Schiphol donderdag. De luchthaven heeft door het coronavirus de helft minder passagiers omdat er veel minder gereisd wordt door de corona-uitbraak.

Vliegvelden en luchtvaartmaatschappijen proberen zo veel mogelijk te doen om het besmettingsgevaar te minimaliseren. Een paar maanden geleden was de Tweede Kamer bezorgd over de gevolgen van het coronavirus voor de luchtvaart, ook omdat het niet altijd mogelijk om in vliegtuigen op anderhalve meter afstand van elkaar te zitten. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) meldde echter vorige week dat het aantal besmettingen in relatie tot vliegverkeer beperkt is.

Volgens luchtvaartkoepel Barin heeft Schiphol veel stappen gezet. „Het is daar nu veiliger dan in menig supermarkt”, zegt voorman Marnix Fruitema.

Het RIVM zet echter vraagtekens bij de rol van uv-licht om coronadeeltjes uit de lucht te halen. Het instituut voor de volksgezondheid stelde eerder tegenover De Telegraaf dat er meer bereikt kan worden met afstand houden en goed handen wassen. Volgens het RIVM wordt er schijnveiligheid mee gecreëerd, omdat mensen zich anders gaan gedragen en dan weer dichter op elkaar staan. „Hygiëne zit vooral in gedrag.” Schiphol is overtuigd van desinfecterende werking van het apparaat. Het RIVM zet vraagtekens bij reiniging van de lucht in ruimten, aldus een woordvoerder van Schiphol. „Wij gebruiken een andere toepassing. Het apparaat wordt al voor medische toepassingen gebruikt en voldoet aan de strengste eisen. Voor ons is het een extra service richting de passagiers, er is veel behoefte aan”, zegt een woordvoerder.

TU Delft

De machines op Schiphol zijn afkomstig van UV-smart, een start-up van de TU Delft. Lampenmaker Sygnify, vroeger onderdeel van Philips, investeert fors in uv-c. Het zou volgens het bedrijf de ’missing link’ kunnen zijn om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Het uv-c-licht wordt al decennia gebruikt om drinkwater en voedsel te desinfecteren, maar ook om besmetting in ziekenhuizen te bestrijden.