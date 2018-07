Brexit-onderhandelaars nemen in zomer afstand

De gesprekken worden medio augustus hervat met elke week bijeenkomsten. Die moeten ertoe leiden dat er in oktober een terugtrekkingsakkoord ligt én een politieke verklaring over de toekomstige (handels)relatie.

Dat bleek bij de eerste gezamenlijke persconferentie van EU-onderhandelaar Michel Barnier en de nieuwe Britse brexitminister Dominic Raab in Brussel. ,,Om eerlijk te zijn, we zijn er nog niet. Er staan nog grote kwesties open’’, zei de Fransman Barnier. ,,Michel, we hebben werk te doen’’, aldus Raab.

De kwestie van de grens tussen EU-lidstaat Ierland en het Britse Noord-Ierland blijft een heikel punt, maar Raab zei er vertrouwen in te hebben dat daar ,,met pragmatisme een werkbare oplossing’’ voor kan worden gevonden.

Hij claimde de Europese bezwaren over Britse douanevoorstellen deels te hebben gepareerd. Barnier herhaalde dat die werkbaar moeten zijn, in het belang van de EU en zonder extra kosten voor Europa. Hij sloot bijvoorbeeld uit dat de Britten btw en douaneheffingen voor de EU zouden kunnen innen als ze de EU hebben verlaten.