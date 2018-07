’Olieprijs kan opveren naar jaarpiek’

De Brent-prijs werd 0,7% meer waard tot ruim boven de $74. Daarmee kreeg de opleving van eerder deze week een vervolg.

Naast de toegenomen geopolitieke risisco’s in de oliemarkt vanwege de onrust in het Midden-Oosten werkt ook terughoudendheid over de productie van de Amerikaanse olievoorraden een hogere prijs van het zwarte goud in de hand.

Olieexperts bij Goldman Sachs houden er rekening mee dat de grens van $80 later dit jaar weer in zicht zal gaan komen. Eind mei werd dit niveau bijna aangetikt.