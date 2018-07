Arbeidsinspectie raakt overwerkt

De Inspectie krijgt er de komende jaren honderden inspecteurs en ander personeel bij, maar het duurt lang voordat die zijn opgeleid en ingewerkt. De topambtenaar voorspelt ’tropenjaren’ voor zijn organisatie.

Doordat steeds meer werkenden op een ’alternatieve’ manier in dienst worden genomen, bijvoorbeeld als uitzendkracht of zzp’er, duren onderzoeken naar malafide arbeidsconstructies langer. Ook stijgt het aantal ongevallen op de werkvloer al vijf jaar op rij. De Inspectie is wettelijk verplicht om die ongevallen te onderzoeken, maar komt daardoor niet meer toe aan het voorkomen van misstanden.

Kuipers: „De verhouding tussen het onderzoeken en voorkomen zou 50/50 moeten zijn, maar stond op een gegeven moment op 70/30. Ik maak me er zorgen over of dat in 2019 beter wordt.”