Gekrenkte stropdasdrager haalt bakzeil om reclame

In de ASN-reclame wordt het beeld geschetst van een ’gewoontedier’ dat zijn bankzaken al jaren ’bij dezelfde stropdas’ doet. Na een overstap naar de ASN Bank komt dit gewoontedier erachter dat ’de stropdas’ al jaren zijn geld verdiende aan zaken die slecht voor het milieu of dieren zijn.

De klager vindt deze reclame discriminerend. „De uiting plaatst iedereen die een stropdas draagt in het verdomhoekje en suggereert dat stropdasdragers, zoals klager, zich bezighouden met schimmige zaken”, luidde de klacht.

Geen stereotype

Maar volgens de Reclame Code Commissie wordt er helemaal geen stereotype geschetst van mannen die een stropdas dragen. Die verkeerde interpretatie doet de klager de das om.

„Het beeld dat adverteerder over ’de stropdas’ schetst, ziet derhalve niet op mannen die een stropdas dragen, maar betreft banken die geld zouden verdienen aan zaken die niet goed zijn voor het klimaat of via bedrijven die dierenleed veroorzaken”, weerlegt de voorzitter van de commissie de klacht.

„Het is ook onmiskenbaar de bedoeling van adverteerder om zichzelf als een alternatief voor deze banken aan te prijzen in plaats van zich af te zetten tegen mannen die een stropdas dragen. Van discriminatie of het schetsen van een negatief beeld over mannen met een stropdas is derhalve geen sprake”, luidt het oordeel.

