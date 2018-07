Sport geeft Twitter vleugels

Twitter boekte eind vorig jaar voor het eerst winst en zet die lijn opnieuw voort. De omzet in de afgelopen periode ging met bijna een kwart omhoog tot 710,5 miljoen euro. Onder de streep bleef daarvan 100,1 miljoen euro over. Dat is met name te danken aan de toegenomen advertentie-inkomsten.

Twitter heeft zich de afgelopen tijd meer gericht op het live uitzenden van evenementen als sportwedstrijden. Ook wil de berichtendienst de plek zijn waar mensen heen gaan om erachter te komen wat er gebeurt in de wereld.