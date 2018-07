Zwarte zaterdag: hier tank je het goedkoopst

Wie morgen net als vele anderen koers zet richting zijn vakantiebestemming, is nog altijd het goedkoopste uit om in Luxemburg de benzinevoorraad weer op peil te brengen. Een liter Euro95 kost daar momenteel €1,24, blijkt uit cijfers van ANWB over de maximumprijzen per liter benzine.

Dat is een stuk goedkoper dan de omliggende landen zoals Nederland zelf, dat met €1,77 per liter het duurste benzineland van Europa is. Ook in België (€1,44), Frankrijk (€1,54) en Duitsland (€1,43) betaal je meer dan in Luxemburg. Wie koers zet richting Italië (€1,63), kan beter voor de grensovergang in Oostenrijk (€1,28) of Zwitserland (€1,40) nog even een pitstop maken.

Oost-Europa goedkoop

Avonturiers die willen roadtrippen in Oost-Europa zijn het goedkoopste uit. In landen als Bosnië, Bulgarije en Macedonië kost een liter Euro95 een stuk minder, de prijs hangt rond de €1,15.

Ook in Polen (€1,19) en Oekraïne (€0,95) is het fijn toeven voor de autorijder. Een rondreis door de Baltische staten is ook aangenaam voor de portemonnee. Vooral in Litouwen (€1,06) betaal je relatief weinig.

Diesel

Voor dieselrijders geldt door de bank genomen hetzelfde als de bestuurders van benzineauto’s. Luxemburg is ook voor hen een goedkoop oord en in het oosten van Europa liggen de prijzen ook relatief lager.

Bekijk hieronder de maximumprijzen per land voor een liter Euro95 of diesel in de meeste Europese landen. Kunt u de graphic niet goed zien, klik dan hier.