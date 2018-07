Economie VS blaakt van gezondheid

De sterkste groei van 's werelds grootste economie sinds 2014 was iets minder krachtig dan de verwachting van economen die in doorsnee een toename van 4,4% hadden voorzien. In het eerste kwartaal kwam de groei nog uit op een opwaartse bijgestelde plus van 2,2%.

Het vertrouwen bij consumenten in de VS staat dicht tegen een hoogtepunt. Ook de Amerikaanse arbeidsmarkt laat een zonnig beeld zien met een werkeloosheidsniveau van rond 4% van de beroepsbevolking.

De toenemende handelsspanningen in de wereld kunnen volgens economen ervoor gaan zorgen dat de groei van de Amerikaanse economie de komende tijd zal gaan afzwakken.

