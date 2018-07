Duikvlucht Twitter op lager Wall Street

New York - Wall Street is met verlies aan het weekend begonnen. De beurzen in New York werden vrijdag gedrukt door tegenvallende kwartaalcijfers van Twitter, Intel en ExxonMobil. Na de stijgingen van de afgelopen weken verzilverden sommige beleggers ook wat van hun koerswinsten. Het aandeel Twitter was de grote verliezer met een koersval van 20,5%.